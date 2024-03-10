شولتس مطالبًا بوقف إطلاق النار بغزة: من الأفضل القيام بذلك في رمضان



برلين - (د ب أ)

حثّ المستشار أولاف شولتس على وقف إطلاق نار طويل الأمد في حرب غزة.

وفي رسالة فيديو تم بثها اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "من الأفضل القيام بذلك خلال شهر رمضان"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار هذا يجب أن يضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في نهاية المطاف ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في النهاية".

وأضاف شولتس أنه على يقين من أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين والفلسطينيين يريدون السلام.

من ناحية أخرى، أعرب شولتس عن شعوره بالحزن لأن المسلمين في ألمانيا يشعرون بالقلق على نحو متزايد حيال التماسك في المجتمع الألماني، وقال: "بعد التقارير عن خطط الترحيل العنصرية التي أعدها متطرفون يمينيون صرت أسمع بشكل متكرر أسئلة قلقة حول المستقبل"، وأردف: "أعتقد أن إجابتنا على ذلك يجب أن تكون واضحة تماما وهي أننا لن نسمح لأنفسنا كبلد أن ننقسم"، لافتا إلى أن المواطنين الذين لهم أو ليس لهم أصول مهاجرة هم جزء من ألمانيا على حد سواء.

وتابع شولتس أن الكثير من الأشخاص يفكرون ولاسيما في هذه الأيام في أقاربهم في الشرق الأوسط، وأكد: "أود أن تعرفوا أنكم لستم وحدكم في هذا الشعور، أيضا في ألمانيا هناك الكثيرون لديهم اهتمام كبير بمعاناة الإسرائيليين القتلى والأسرى وبمصير القتلى الأبرياء والجرحى والذين يعانون في غزة".