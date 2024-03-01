فرنسا تدرس عبور بعض قواتها الحدود الأوكرانية

وكالات

قالت وسائل إعلام غربية، إن فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة ووحدات عسكرية أخرى بعبور الحدود الأوكرانية لتشكيل معضلة استراتيجية لروسيا.

وأضافت وسائل الإعلام، أن فكرة السماح للمدربين العسكريين بعبور الحدود الأوكرانية، مع وحدات تقليدية أخرى، تقع في قلب التفكير الفرنسي.

وقالت صحيفة "موند" الفرنسية، إن مثل هذا الإجراءات يُنظر إليها على أنها وسيلة لخلق معضلة استراتيجية لموسكو، وأن الوجود العسكري الفرنسي يمكن أن يحمي بعض الأراضي الأوكرانية ويحد من الهجمات الروسية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة.

وتابع: "لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية إلى أوكرانيا بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطّلع على تصريحات الرئيس الفرنسي حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا.

وأضاف المتحدث، أن عدد من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، موضحا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق يجب أن يدركوا ذلك".