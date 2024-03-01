القاهرة- مصراوي

بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة، ونتيجة للحادث المأساوي الذي وقع بالقرب من قافلة المساعدات بدوار النابلسي جنوب غرب غزة أمس ونتج عنه سقوط شهداء وجرحى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين مصريين، إن مصر حذرت من أنها ستلجأ إلى إسقاط المساعدات الإنسانية جوا، بغض النظر عن موافقة إسرائيل مع تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتابعت الصحيفة الأمريكية نقلا عن المسؤولين المصريين، إن إسرائيل وحماس ظلتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إسرائيل لم توافق على آليات توصيل المزيد من المساعدات.

وفي وقت سابق، قال موقع "والا" العبري، إن إسرائيل لن تجري محادثات حتى تقدّم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قائمة الأسرى الأحياء لديها.

كانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، أن الحكومة الإسرائيلية، قدمت لمصر قائمة بأسرى فلسطينيين أمنيين ليست مستعدة للإفراج عنهم في صفقة الأسرى.

وحسب ما نشرته القناة الـ12 العبرية، فإن وفد إسرائيلي زار القاهرة الأسبوع الحالي، لمناقشة تفاصيل صفقة أسرى محتملة مع مسؤولين مصريين.

وبحسب التقرير الذي نشرته القناة الـ12 العبرية، قدم الوفد الإسرائيلي للمسؤولين المصريين قائمة بأسرى فلسطينيين أمنيين، الاحتلال الإسرائيلي غير مستعد للإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس.

ويضيف التقرير الذي نشرته القناة الـ12 العبرية، أن الوفد سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية بشأن صفقة مرتقبة بين إسرائيل وحماس.

وبعد المجزرة التي ضربت شارع الرشيد شمال مدينة غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على مدنيين كانوا ينتظرون شاحنات الإغاثة في دوار النابلسي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 115 وإصابة العشرات، هددت حماس بوقف أي محادثات إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية.

إلا أن مصادر إسرائيلية أكدت، اليوم الجمعة، أن وفدا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين الجانبين، سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.