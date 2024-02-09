تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق

أنقرة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمال كل من سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، "إن القوات التركية حيدت 3 عناصر من التنظيم، بعد رصدهم في منطقة درع الفرات شمال سوريا"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما "تم تحييد اثنين من عناصر التنظيم ذاته في منطقة عملية المخلب - القفل شمال العراق"، وفق البيان.

وفي 17 أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا .