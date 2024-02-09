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BBC

تركيا تعلن تحييد 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق

01:26 م الجمعة 09 فبراير 2024

وزارة الدفاع التركية

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أنقرة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمال كل من سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، "إن القوات التركية حيدت 3 عناصر من التنظيم، بعد رصدهم في منطقة درع الفرات شمال سوريا"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما "تم تحييد اثنين من عناصر التنظيم ذاته في منطقة عملية المخلب - القفل شمال العراق"، وفق البيان.

وفي 17 أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا .

وزارة الدفاع التركية حزب العمال الكردستاني سوريا العراق تركيا

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