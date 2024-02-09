تحقيق يكشف تحرك لوح حماية بطائرة بوينج قبل حادث ألاسكا

واشنطن- (د ب أ)

ظهرت علامات على أن لوح الحماية الذي انفصل عن جسم إحدى طائرات شركة بوينج، خلال رحلة لشركة خطوط ألاسكا الجوية الشهر الماضي، كان تحرك في رحلة الطيران قبل الحادث، حسبما قالت عضوة بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تحقيق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عضوة مجلس الشيوخ، الديمقراطية ماريا كانتويل، التي ترأس لجنة التجارة صرحت بأن محققي لجنة سلامة النقل الوطنية اكتشفوا علامات في لوح الحماية تشير إلى أنه تحرك قبل أن يفلت في رحلة الخامس من يناير فوق بورتلاند.

وأحاطت لجنة سلامة النقل الوطنية كانتويل بالمسألة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكشفت تصريحات كانتويل جوانب جديدة بشأن الحادث المثير، الذي أصبح أكبر أزمة لشركة بوينج منذ حظر طيران جميع طائرات ماكس عالميا في 2019 عقب حادثي تحطم دمويين.

ويجرى تحقيق في الفوضى التي حدثت في الخامس من يناير عندما انفصل سداد باب نتيجة عيوب فنية عن طائرة طراز 737 ماكس 9 تابعة لخطوط آلاسكا الجوية بعد وقت قصير من إقلاعها من بورتلاند، بولاية أوريجون، مما اضطرها إلى الهبوط الاضطراري وعلى متنها 177 شخصا.

ومنعت إدارة الطيران الاتحادية طائرات ماكس 9 التي تحتوي على سدادات الأبواب من الطيران، مما أثر على حوالي 170 طائرة حول العالم.

ومن جانبها، أعلنت شركة بوينج عزمها زيادة عمليات فحص طائراتها في مراحل الإنتاج وفتح مصانعها أمام شركات الطيران التي تتعامل معها في إطار مساعيها لتحسين إجراءات مراقبة الجودة في أعقاب الحادث.