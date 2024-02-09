وزراء خارجية عرب يشددون على ضرورة اتخاذ خطوات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

بي بي سي

شدد عدد من وزراء الخارجية العرب على ضرورة اتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" لإقامة دولة فلسطينية، خلال اجتماع عقدوه ليل الخميس في السعودية في أعقاب جولة نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد استضاف في العاصمة الرياض، نظراءه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والإماراتي عبدالله بن زايد، وأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وقال مصدران دبلوماسيان مطلعان على التحضيرات للاجتماع لوكالة فرانس برس للأنباء، إن الهدف من الاجتماع هو صياغة موقف عربي موحّد بشأن حرب غزة التي دخلت شهرها الخامس بين إسرائيل وحماس.

وأكد المجتمعون على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، وفق وكالة "واس" السعودية الرسمية.

كما شددوا على "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدين أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير القسري".

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن "دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكافة الداعمين لها الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وكانت كثير من الدول قد علّقت دعمها للوكالة بفي أعقاب اتهام وجهته إسرائيل لـ 12 من موظفي الوكالة في غزة بالضلوع في الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

واختتم بلينكن الخميس جولة هي الخامسة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب، سعى خلالها إلى الدفع في اتجاه الاتفاق على هدنة طويلة بين إسرائيل وحماس تؤمن الإفراج عن الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، في ظل جهود تقوم بها واشنطن بالتعاون مع الدوحة ومصر.

كما حضّ الوزير الأمريكي إسرائيل على حماية المدنيين في حال شنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، والتي باتت تؤوي أكثر من مليون نازح.