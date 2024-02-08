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BBC

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 شخصا على الأقل في يوم الاقتراع

09:09 م الخميس 08 فبراير 2024

الجيش الباكستاني أرشيفية

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إسلام أباد- (د ب أ)

قال الجيش الباكستاني اليوم الخميس إن 12 شخصا على الأقل، معظمهم من مسؤولي الأمن، لقوا حتفهم جراء هجمات عديدة لمسلحين كانوا يهدفون إلى عرقلة الانتخابات الوطنية.

ووقعت الهجمات في 51 موقعا، على الأقل، في منطقتي الجنوب الغربي والشمال الغربي المضطربتين بالبلاد، المتاخمتين لحدود أفغانستان وإيران.

وأضاف بيان للجيش أن 10، على الأقل، من أفراد الأمن ضمن القتلى. كما أصيب 39 شخصا ولقي خمسة مسلحين حتفهم.

وتم نشر نحو 600 ألف من أفراد الأمن، من بينهم 137 ألفا من قوات الجيش لتأمين التصويت في البلاد.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع بعدما تحدى آلاف الأشخاص الهجمات الدموية ليدلوا بأصواتهم في ثالث نقل للسلطة بين حكومتين مدنيتين منذ عدة عقود في البلاد المعرضة للانقلابات.

وأعلن حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف فوزه في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد اليوم الخميس، في حين زعمت المجموعة المنافسة بقيادة عمران خان حدوث عمليات تزوير، وذلك بعد انتهاء التصويت وسط أعمال عنف دموية.

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