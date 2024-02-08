بوليتيكو: الاستخبارات حذرت من اختراق المسيرات الإيرانية للدفاعات الأمريكية بالشرق الأوسط

مصراوي

نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤولين، اليوم الخميس، تصريحات يشيرون فيها إلى أن مسؤولي المخابرات الأمريكية حذروا سابقا من احتمال وقوع هجمات على أفراد أمريكيين في الأردن.

وأكد المسؤولون أن المخابرات الأمريكية حذرت سابقا من استهداف أفراد أمريكيين من جماعات تدعمها إيران، موضحين أن التحذير الاستخباري جزء من تقييم المخاطر التي تواجهها القوات والدبلوماسيون الأمريكيون بعد حرب غزة

ولفت المسؤولون إلى أن الاستخبارات حذرت من اختراق المسيرات إيرانية الصنع الدفاعات الأمريكية بالشرق الأوسط.

وكانت القوات الأمريكية في قاعدة "البرج 22" الأردنية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة نحو 40 آخرين.