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BBC

وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا مطلع الأسبوع المقبل

11:26 ص الخميس 08 فبراير 2024

حسين أمير عبد اللهيان

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دمشق - (د ب أ)

أفادت مصادر بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيحط في العاصمة دمشق مطلع الأسبوع المقبل في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين السوريين .

وقالت المصادر، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية نشرته عبر حسابها "فيسبوك" اليوم الخميس، إن "تطورات الساعة والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتصعيد المتواصل في غـزة ستشكل محور مباحثات الوزير الإيراني في دمشق".

ولفتت المصادر إلى أن جولة الوزير الإيراني ستشمل لبنان وسوريا والتي سيغادرها متوجهاً إلى قطر.

حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني دمشق سوريا

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