وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا مطلع الأسبوع المقبل

دمشق - (د ب أ)

أفادت مصادر بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيحط في العاصمة دمشق مطلع الأسبوع المقبل في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين السوريين .

وقالت المصادر، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية نشرته عبر حسابها "فيسبوك" اليوم الخميس، إن "تطورات الساعة والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتصعيد المتواصل في غـزة ستشكل محور مباحثات الوزير الإيراني في دمشق".

ولفتت المصادر إلى أن جولة الوزير الإيراني ستشمل لبنان وسوريا والتي سيغادرها متوجهاً إلى قطر.