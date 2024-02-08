السعودية.. فيديو غامض يثير تفاعلًا والسلطات تعلّق

مصراوي

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر أشخاصا ملثمين وآخرين مكشوفي الوجه وقد تجمعوا أمام مبنى، قبل أن يدفعوا أحدهم إلى التقدم لطرق باب إحدى الوحدات السكنية إلى جانب توجيهه لتبادل الحديث مع من بالداخل.

🎥 | شرطة منطقة الرياض:

المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى تم مباشرته واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه. pic.twitter.com/39eROfBjpS — الأمن العام (@security_gov) February 7, 2024

وعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا توضح فيه الواقعة، كما أعادت نشر المقطع المصور على صفحتها الرسمية على موقع "سناب شات" مع إخفاء هوية الأشخاص فيه عبر تمويه وجوههم.

وش سووو طيب ؟

كملو الخبر .. عشان نفهم (اشخاص داخل مبنى) طيب ؟ https://t.co/1RbiZy04G4 — ياما 🇸🇦 (@_Yamma_4) February 7, 2024

وقالت الوزارة في بيانها: "أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى فقد تبين من إجراءات الاستدلال مباشرة الجهات الأمنية للحالة واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه".

هذا درس لك لا تفتح الباب خصوصاً بالليل حتى تتأكد من الطارق ،، ثاني شيء يجب عليك تنبيه أهل بيتك لا يفتحون الباب إذا كنت غير موجود بالمنزل حتى لوكانت من الجيران ..الزمن تغير ،،

والله أعلم ان هذه عصابة يستدرجون صاحب المنازل بالمرأة حتى يفتح لهم الباب ..

عمل مريبٌ 🤔 — خالد المالكي🇸🇦 (@AkwnMw33633) February 7, 2024

ورغم بيان الوزارة السعودية، فإن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتمكنوا من فهم الأفعال المريبة في الفيديو؛ ما دفعهم إلى التساؤل عما قام به الأشخاص الذين ظهروا فيه، بينما توجّه آخرون إلى التوعية بضرورة التعرف إلى هوية الطارق قبل فتح الأبواب.