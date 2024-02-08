إعلان

BBC

السعودية.. فيديو غامض يثير تفاعلًا والسلطات تعلّق

11:08 ص الخميس 08 فبراير 2024

السعودية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر أشخاصا ملثمين وآخرين مكشوفي الوجه وقد تجمعوا أمام مبنى، قبل أن يدفعوا أحدهم إلى التقدم لطرق باب إحدى الوحدات السكنية إلى جانب توجيهه لتبادل الحديث مع من بالداخل.

وعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا توضح فيه الواقعة، كما أعادت نشر المقطع المصور على صفحتها الرسمية على موقع "سناب شات" مع إخفاء هوية الأشخاص فيه عبر تمويه وجوههم.

وقالت الوزارة في بيانها: "أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى فقد تبين من إجراءات الاستدلال مباشرة الجهات الأمنية للحالة واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه".

ورغم بيان الوزارة السعودية، فإن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتمكنوا من فهم الأفعال المريبة في الفيديو؛ ما دفعهم إلى التساؤل عما قام به الأشخاص الذين ظهروا فيه، بينما توجّه آخرون إلى التوعية بضرورة التعرف إلى هوية الطارق قبل فتح الأبواب.

السعودية فيديو غامض مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية السعودية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
النتائج الأولية.. لجنة الانتخابات بأذربيجان: إلهام علييف حصل على 92.1%

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان