لتأمين الانتخابات.. باكستان تعلق خدمات الهاتف المحمول وتغلق الحدود مع إيران وأفغانستان

إسلام آباد - (د ب أ)

علقت السلطات الباكستانية اليوم الخميس خدمات الهاتف المحمول وأغلقت الحدود مع أفغانستان وإيران المجاورتين لتأمين التصويت في الانتخابات بعد تفجيرات دامية في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الداخلية في العاصمة إسلام آباد التعليق المؤقت لخدمات الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد قبل دقائق من بدء التصويت.

وورد في بيان للوزارة: "القرار هو لضمان سلامة الناخبين".

وقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا وجرح أكثر من 50 آخرين عندما استهدف تفجيران مكاتب الحملات الانتخابية للمرشحين المحليين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

كما أمرت السلطات بإغلاق حدود البلاد مع أفغانستان وإيران ليوم واحد، حسبما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ممتاز بلوش.

ويعبر آلاف الأشخاص الحدود يوميا وتلقي إسلام آباد باللوم على كابول في عدم السيطرة على المسلحين الذين يشنون هجمات عبر الحدود من مخابئهم المزعومة في أفغانستان.

وقالت لجنة الانتخابات إن أكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها نحو 90 ألف مركز عرضة للعنف.

وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 600 ألف من أفراد الأمن يحرسون الانتخابات في الدولة المسلحة نوويا.

واستخدم متشددون إسلاميون هواتف محمولة لتفجير عبوات ناسفة مزروعة في الماضي.