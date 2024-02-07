القاهرة تستضيف غدا جولة جديدة من المفاوضات بشأن العدوان على غزة

بي بي سي

تنطلق في القاهرة غدا الخميس، جولة جديدة من المفاوضات، برعاية مصر وقطر، بشأن التهدئة في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع.

وحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن الدولة المصرية تدعو مختلف الأطراف لـ "إبداء المرونة اللازمة للوصول لتهدئة".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان حركة حماس إيصال ردها إلى الوسطاء، بشأن مقترح الهدنة المطروح عليها، والذي وُضعَت الخطوط العريضة له خلال اجتماع عقد الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، وضم رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب رئيس الوزراء القطري.

وأشارت مصر أمس، في بيان إلى أنها تواصل وتكثف جهودها للتوصل في أقرب وقت لاتفاق التهدئة في غزة.