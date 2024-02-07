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BBC

القاهرة تستضيف غدا جولة جديدة من المفاوضات بشأن العدوان على غزة

10:26 م الأربعاء 07 فبراير 2024

قطاع غزة

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بي بي سي

تنطلق في القاهرة غدا الخميس، جولة جديدة من المفاوضات، برعاية مصر وقطر، بشأن التهدئة في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع.

وحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن الدولة المصرية تدعو مختلف الأطراف لـ "إبداء المرونة اللازمة للوصول لتهدئة".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان حركة حماس إيصال ردها إلى الوسطاء، بشأن مقترح الهدنة المطروح عليها، والذي وُضعَت الخطوط العريضة له خلال اجتماع عقد الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، وضم رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب رئيس الوزراء القطري.

وأشارت مصر أمس، في بيان إلى أنها تواصل وتكثف جهودها للتوصل في أقرب وقت لاتفاق التهدئة في غزة.

هذا المحتوى من

BBC
قطاع غزة قناة القاهرة الإخبارية مصر وقطر حماس أخبار BBC

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