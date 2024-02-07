الصين تعرب عن قلقها لليابان من زيارة حاكمة طوكيو لتايوان

هونج كونج - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين اليوم الأربعاء، إن بلاده أعربت عن قلقها لحكومة اليابان بشأن زيارة لتايوان أجرتها حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي.

وأضاف وانج "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. ترتبط مسألة تايوان بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية والثقة والمبادئ الأساسية بين الدولتين"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع وانج "تعارض الصين بشدة أي تفاعل رسمي بين تايوان والدول التي لها علاقات مع الصين".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت تايوان أن الرئيسة تساي إينج-وين والرئيس المنتخب لاي تشينج-تي سوف يلتقيان مع كويكي بعد ظهر اليوم الأربعاء.