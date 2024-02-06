متظاهرون إسرائيليون يغلقون معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات لغزة قبل عودة الأسرى

مصراوي

أغلق متظاهرون إسرائيليون معبر كرم أبو سالم على الحدود مع قطاع غزة ومنعوا وصول شاحنات المساعدات والبضائع من دخول قطاع غزة، مطالبين بعدم إدخال أي مساعدات "حتى عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

وشارك في المظاهرات أفراد من عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن الأحد الماضي أن معبر كرم ابو سالم ومعبر نيتسانا "منطقة عسكرية مغلقة".

ويقع معبر نيتسانا على بعد 40 كيلومترا إلى الجنوب من معبر رفح، ويعتبر المعبر الرئيسي بين مصر وقطاع غزة، وفق وكالة "رويترز".