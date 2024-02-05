قتلى من "قسد" في قصف على حقل العمر شرق دير الزور

دمشق - (د ب أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مقتل 6 من عناصرها في قصف على حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا.

وقالت قسد في بيان لها بث على صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: "استشهد ستة من مقاتلينا خلال هجوم إرهابي بطائرة انتحارية مصدرها مناطق سيطرة مرتزقة النظام السوري استهدف أكاديمية للتدريب في حقل العمر شرق دير الزور ليل اليوم الإثنين".

وأضاف البيان: "إننا في الوقت الذي ندين هذا الهجوم الإرهابي، فأننا نؤكد على حقنا في الردّ العسكري المناسب على مصدر الهجوم".

ويعد حقل العمر النفطي الواقع شرقي مدينة البصيرة (على بعد 60 كيلومترا شمال شرق مدينة دير الزور) من أكبر حقول النفط في سوريا، وتقتسمه قسد والقوات الامريكية، حيث تتواجد القوات الامريكية بالجهة الجنوبية الشرقية، في حين توجد قسد في السكن العمالي بالجهة الشمالية من الحقل.

وتعرضت القواعد الأمريكية في حقلي العمر والكونيكو لقصف صاروخي بعد القصف الجوي الامريكي على ريف دير الزور أول أمس.