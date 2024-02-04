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BBC

الحكومة بغزة: الاحتلال قتل 30 فلسطينيًا بدير البلح التي يصفها بأنها منطقة آمنة

11:20 م الأحد 04 فبراير 2024

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي - أرشيفية

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مصراوي

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 30 فلسطينيا بدير البلح بوسط القطاع في وقت ادعى فيه أنها منطقة آمنة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفا و365 شهيدًا و66 ألفا و630 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهداء و 178 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 121 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

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