مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لن تصف عملياتها بأنها حملة عسكرية مفتوحة

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يهاجمون سفنا لا علاقة لها بإسرائيل على الإطلاق، وفق مزاعمه.

وأوضح سوليفان في تصريحات لشبكة "NBC"، أن الولايات المتحدة لا تقبل الادعاء بأن ما يحدث في البحر الأحمر مرتبط بالحرب في غزة.

وأكد سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على الرد بقوة لكن واشنطن لا تبحث عن حرب أوسع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القضايا الإنسانية في غزة ستكون ذات أولوية قصوى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في هذه الرحلة.

ولفت سوليفان إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران قد غيرت سياستها تجاه الجماعات المسلحة، زاعما أن الأهداف الأمريكية كانت عسكرية مشروعة وأن واشنطن لن تصف حملتها بأنها حملة عسكرية مفتوحة.

وشدد سوليفان على أن اتفاق الأسرى الذي يوقف القتال بغزة في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة والكرة في ملعب حماس.