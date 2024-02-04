جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 225 جنديًا

غزة - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى، بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري ضد حركة "حماس" إلى 225 قتيلا،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع،بحسب القادة الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت أمس السبت ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفا و238 شهيدًا و66 ألفا و452 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" أمس السبت، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 120 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".