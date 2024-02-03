إيلون ماسك ينتقد سياسة بايدن ويتهمه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية

مصراوي

وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اتهامات للرئيس جو بايدن، بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية، لتأمين الدعم لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ماسك في منشور على موقع التدوينات القصيرة، "إكس" تويتر سابقًا له: "استراتيجية بايدن بسيطة للغاية، أولا، السماح لأكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد. ثانيا، إضفاء الشرعية عليهم لإنشاء أغلبية دائمة، دولة الحزب الواحد، ولهذا السبب يشجع الهجرة غير الشرعية كثيرا".

This explains why there are so few deportations, as every deportation is a lost vote.



As happened this week, you can literally assault police officers in broad daylight in New York, be released with no bail, give everyone the finger and *still* not be deported!!



Outrageous. https://t.co/8ruJex9iU7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2024

وتابع: "وهذا ما يفسر العدد الصغير من عمليات الترحيل. كل عملية ترحيل هي صوت ضائع".

وينتقد ماسك سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه المهاجرين، ويعتقد أن بايدن لا يفعل ما يكفي لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، فضلًا عن أنه أيد فكرة حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بشأن تأمين حدود الولاية مع المكسيك دون مساعدة الإدارة.