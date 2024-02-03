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BBC

إيلون ماسك ينتقد سياسة بايدن ويتهمه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية

03:52 م السبت 03 فبراير 2024

إيلون ماسك

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مصراوي

وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اتهامات للرئيس جو بايدن، بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية، لتأمين الدعم لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ماسك في منشور على موقع التدوينات القصيرة، "إكس" تويتر سابقًا له: "استراتيجية بايدن بسيطة للغاية، أولا، السماح لأكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد. ثانيا، إضفاء الشرعية عليهم لإنشاء أغلبية دائمة، دولة الحزب الواحد، ولهذا السبب يشجع الهجرة غير الشرعية كثيرا".

وتابع: "وهذا ما يفسر العدد الصغير من عمليات الترحيل. كل عملية ترحيل هي صوت ضائع".

وينتقد ماسك سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه المهاجرين، ويعتقد أن بايدن لا يفعل ما يكفي لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، فضلًا عن أنه أيد فكرة حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بشأن تأمين حدود الولاية مع المكسيك دون مساعدة الإدارة.

إيلون ماسك بايدن الهجرة غير الشرعية

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