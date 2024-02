إيلون ماسك ينتقد سياسة بايدن ويتهمه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية

مصراوي

وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اتهامات للرئيس جو بايدن، بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية، لتأمين الدعم لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ماسك في منشور على موقع التدوينات القصيرة، "إكس" تويتر سابقًا له: "استراتيجية بايدن بسيطة للغاية، أولا، السماح لأكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد. ثانيا، إضفاء الشرعية عليهم لإنشاء أغلبية دائمة، دولة الحزب الواحد، ولهذا السبب يشجع الهجرة غير الشرعية كثيرا".

This explains why there are so few deportations, as every deportation is a lost vote.



As happened this week, you can literally assault police officers in broad daylight in New York, be released with no bail, give everyone the finger and *still* not be deported!!



Outrageous. https://t.co/8ruJex9iU7