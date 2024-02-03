إيران تكشف عن جواسيس للموساد الإسرائيلي في 28 دولة

وكالات

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الجمعة، بياناً كشفت فيه عن جواسيس للموساد الإسرائيلي في 28 دولة.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن الوزارة، في بيان لها، القول: "في أكبر عملية استخباراتية مركبة ضد أجهزة التجسس والأمن التابعة لكيان احتلال القدس، تم الحصول على مجموعة فريدة وغير مسبوقة من المعلومات من تلك الأجهزة وبدأ دراستها والاستفادة منها على الفور".

وأضاف البيان: "في إطار سلسلة من الأعمال الاستخبارية والهجومية والدفاعية واستخدام أساليب مختلفة لجمع المعلومات، أدت إلى الحصول على معلومات حساسة من أجهزة العدو الصهيوني".

وتابع: "بالإضافة إلى النتائج الاستخباراتية والأمنية، فإن الحصول على معلومات خاصة تتعلق ببعض أهم المنشآت العسكرية السرية ومصانع الأسلحة والصناعات الاستراتيجية المدنية للكيان الصهيوني الغاصب، يعد أيضًا من بين إنجازات سلسلة العمليات الكبيرة والمتعددة المراحل لهذه الوزارة".

وأوضح البيان أن الكشف عن تفاصيل المعلومات التي تم الحصول عليها يخضع لقواعد حماية وأمان مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالعوامل البشرية المشاركة في هذا المشروع، داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك قدر كبير من النتائج التي لديها إمكانية الاستغلال المعلوماتي والتشغيلي، والتي ستكون أيضًا حاسمة في اتخاذ القرارات بشأن المعلومات المتاحة.

وأشار إلى أنه من الإنجازات الكبيرة للعملية المركبة المذكورة الكشف عن العشرات من الجواسيس والعناصر الإرهابية التابعة للكيان الصهيوني العنصري في 28 دولة حول العالم وفي القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا.