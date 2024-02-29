بعد مجزرة النابلسي.. بن غفير: علينا دعم مقاتلينا وتصرفهم الممتاز ضد حشد من "الغوغاء"

مصراوي

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، قوله إنه ثبت اليوم أن نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة يعرض جنود جيش الاحتلال للخطر.

وأشار بن غفير إلى أنه "علينا دعم مقاتلينا الأبطال العاملين في غزة وتصرفهم الممتاز ضد حشد من الغوغاء حاولوا إيذاءه".

وزعم بن غفير الوزير اليميني المتطرف، أن ما حدث في غزة دافع آخر للتوقف عن نقل المساعدات التي تمثل الأكسجين لحركة حماس، وفق تعبيره.

بينما ادّعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن سائقي شاحنات المساعدات "دهسوا" الحشود في شمال غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد، موضحا أن غالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.