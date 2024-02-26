إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين إصابة خمسة من جنوده بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وذكرت قناة "اي 24 نيوز" اليوم أن جنديا من كوماندوز ياهالوم واثنين من المظليين أصيبوا في جنوب غزة، مشيرة إلى إصابة جنديين من الكتيبة 601 في شمال غزة .

وأوضحت أنه تم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاحد ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، في أواخر أكتوبر الماضي ضد حركة "حماس" إلى 239 قتيلاً.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع،بحسب القادة الإسرائيليين.

من ناحية أخرى، قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي خططه العملياتية المقبلة إلى حكومة الحرب الإسرائيلية قبل هجومه المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة، وأعلن مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر من يوم الأحد، إن جيش الاحتلال قدم لحكومة الحرب "خطة لإجلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة وخطة العمليات المقبلة".

وأضاف أنه جرى الموافقة أيضا على خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "لمنع أعمال النهب في القطاع الشمالي ومناطق أخرى".