جالانت: سنواصل إطلاق النار في الشمال حتى لو تم إبرام هدنة بغزة

مصراوي

نقلت هيئة البث العبرية عن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد قوله إن الجيش يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكثف إطلاق النار في الشمال على الحدود مع لبنان حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله.

سبق وأن قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يعلم إن كان يمكن التوصل لاتفاق بشأن الأسرى، مشيرا إلى أنه إذا تنازلت حماس عن مطالبها "غير الواقعية" فسيكون هناك اتفاق وفق تعبيره.

وزعم نتنياهو أنه بعد بدء العملية في رفح جنوبي القطاع ستنتهي الحرب الإسرائيلية بغزة في غضون أسابيع قليلة، مدّعيا أنه يمكن ترك آخر معاقل حماس بدون التعامل معها.

وأشار نتنياهو إلى أنه في حال تم التوصل لاتفاق بشأن الأسرى فإن العملية في رفح ستتأخر قليلا وإذا لم يتم الاتفاق فإن جيش الاحتلال سيتحرك في رفح.

وأكد نتنياهو أنه لاتوجد خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح،لافتا إلى أن حكومة الاحتلال ستعمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها.