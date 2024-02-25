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BBC

نتنياهو: بعد بدء الهجوم في رفح ستنتهي عمليتنا بغزة خلال أسابيع

04:46 م الأحد 25 فبراير 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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مصراوي
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لا يعلم إن كان يمكن التوصل لاتفاق بشأن الأسرى، مشيرا إلى أنه إذا تنازلت حماس عن مطالبها "غير الواقعية" فسيكون هناك اتفاق وفق تعبيره.
وزعم نتنياهو أنه بعد بدء العملية في رفح جنوبي القطاع ستنتهي الحرب الإسرائيلية بغزة في غضون أسابيع قليلة، مدّعيا أنه يمكن ترك آخر معاقل حماس بدون التعامل معها.
وأشار نتنياهو إلى أنه في حال تم التوصل لاتفاق بشأن الأسرى فإن العملية في رفح ستتأخر قليلا وإذا لم يتم الاتفاق فإن جيش الاحتلال سيتحرك في رفح.
وأكد نتنياهو أنه لاتوجد خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح،لافتا إلى أن حكومة الاحتلال ستعمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها.

بنيامين نتنياهو حرب غزة عمليات رفح

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