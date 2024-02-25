مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحملون الحكومة مسؤولية الوضع الإنساني في غزة

(مصراوي)

نقل موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء الصعوبات التي تواجهها وكالة الأونروا.

وحذرت المؤسسة الأمنية من خطورة عدم إيجاد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في ظل خطورة الأوضاع التي يعج بها قطاع غزة، التي أكدت أنه لا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية فيه من دون وكالة الأونروا.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية ترفض إصدار التأشيرات للموظفين العاملين بوكالات الإغاثة الدولية العاملة في غزة والضفة الغربية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت سابقًا، منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي من الحصول على تأشيرة، داعية إلى إقالتها عقب تصريحاتها التي رفضت فيها توصيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعملية الـ7 من أكتوبر بأنها "أكبر مجزرة معادية للسامية" في القرن الحالي.

وتتهم إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" العاملين بالوكالة بالتورط في هجوم في الـ7 من أكتوبر على الجيش الإسرائيلي في مناطق غلاف قطاع غزة.