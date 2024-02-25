قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيليّة منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم صحفي وأسرى سابقون.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، "توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، ونابلس، وأريحا، وجنين، ورام الله، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وقال نادي الأسير إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى نحو 7225، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضاف أنّ "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق".