وزير خارجية الاحتلال: لن يمنعنا أحد من دخول رفح

مصراوي

علق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على الضغوط الأمريكية بشأن العملية في رفح جنوب غزة.

وقال وزير خارجية الاحتلال في تصريحات للقناة 12 العبرية، إنه لن يمنع أحد قوات جيش الاحتلال من دخول رفح ولكن نعمل على ذلك وفق تفاهمات دولية، مشيرا إلى عدم وقف القتال حتى القضاء على حماس.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في قطاع غزة، موضحا أن حكومته تستغل إدخال المساعدات الإنسانية لتحييد وكالة الأونروا وتمكين جهات بديلة من إدارة القطاع.

وتابع وزير خارجية الاحتلال، أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح لن يشاركوا في إدارة القطاع بعد الحرب، موضحا أن الجيش الإسرائيلي هو الذي سيسيطر أمنيا على غزة كما يعمل الآن في الضفة على أن تدير القطاع جهات مدنية غير مرتبطة بحماس بل ضدها.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم السبت، إن حكومته تعمل للتوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الأسرى واستكمال القضاء على كتائب حماس في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن الدمج بين العمل العسكري والمفاوضات سيقودان لتحرير الأسرى والقضاء على حماس، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع حكومي مطلع الأسبوع المقبل للموافقة على خطط العمل العسكري في رفح بما في ذلك إخلاء السكان.