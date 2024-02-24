نتنياهو: سنعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة الخطط العسكرية برفح وإجلاء السكان

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن حكومته تعمل للتوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الأسرى واستكمال القضاء على كتائب حماس في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن الدمج بين العمل العسكري والمفاوضات سيقودان لتحرير الأسرى والقضاء على حماس، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع حكومي مطلع الأسبوع المقبل للموافقة على خطط العمل العسكري في رفح بما في ذلك إخلاء السكان.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مستشار الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، قوله إن مجلس الحرب يجتمع الليلة لمناقشة مخرجات اجتماع باريس بعد عودة الوفد الإسرائيلي.

فيما أشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إلى أن هناك تقديرات بأن المفاوضات بشأن صفقة التهدئة ستكون سريعة جدا، مشيرة إلى أنها قد تكتمل خلال أيام قليلة.

سبق وأن قالت القناة 13 العبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستظهر مرونة في القضايا الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة، موضحة أن المرونة الإسرائيلية ستتبدى في قضية إعادة إعمار غزة بالإضافة إلى عودة سكان شمال القطاع.

وأكدت القناة 13 العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تتعهد بإنهاء الحرب في غزة.