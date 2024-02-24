صفارات الإنذار تدوي في 13 موقعًا بالجليل الأعلى عند الحدود الإسرائيلية مع لبنان

صفارات الإنذار تدوي في 13 موقعًا بالجليل الأعلى عن

كتبت- ندى محرم

دوت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في مناطق أدميت وحنيتا وشلومي في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان، في 13 موقعا بالجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيرات من جنوب لبنان، بحسب ما أعلنه مراسل قناة الجزيرة.

وفيما سبق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار مجددا في شمال البلاد بسبب الاشتباه في تسلل طائرات مسيرة معادية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية، أمس الجمعة، منطقة اللبونة، عند أطراف الناقورة جنوبي لبنان.