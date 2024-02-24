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BBC

صفارات الإنذار تدوي في 13 موقعًا بالجليل الأعلى عند الحدود الإسرائيلية مع لبنان

02:05 م السبت 24 فبراير 2024

صفارات الإنذار تدوي في 13 موقعًا بالجليل الأعلى عن

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كتبت- ندى محرم

دوت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في مناطق أدميت وحنيتا وشلومي في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان، في 13 موقعا بالجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيرات من جنوب لبنان، بحسب ما أعلنه مراسل قناة الجزيرة.

وفيما سبق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار مجددا في شمال البلاد بسبب الاشتباه في تسلل طائرات مسيرة معادية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية، أمس الجمعة، منطقة اللبونة، عند أطراف الناقورة جنوبي لبنان.

الجليل الأعلى لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيرة

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