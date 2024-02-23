إعلام عبري: أمريكا أبلغت إسرائيل أن دول عربية تُعد خطة بشأن اليوم التالي بغزة

مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل أن دولا عربية تعد مبادرة بشأن اليوم التالي في غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أن الخطة تتضمن بندا يقضي بدمج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي بايدن ضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإجراء نقاش في الحكومة بشأن اليوم التالي لحرب غزة.

وحذر المبعوث نتنياهو بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، أن واشنطن ودولا عربية ستمضي بالخطط إن لم تتحرك إسرائيل.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، أن خطة نتنياهو بشأن ما بعد حرب غزة هدفها طمأنة واشنطن وعدم إغضاب بن غفير وسموتريتش.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن محللين، أن خطة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لغزة ما بعد الحرب تم صياغتها لتأجيل القرارات الخاصة بمصير القطاع وتجنب المواجهات مع الحلفاء.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه إذا تم تنفيذ خطة نتنياهو لغزة ما بعد الحرب سيجعل ذلك من المستحيل على المدى القصير إقامة دولة فلسطينية تضم غزة والضفة.

وأشار المحللين وفقا للصحيفة، إلى أن نتنياهو يتحدى بخطته لغزة ما بعد الحرب الضغوط الخارجية التي تطالبه بمغادرة غزة وإقامة دولة فلسطينية.