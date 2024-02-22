استطلاع: معظم الناخبين الأمريكيين يرون أن بايدن وترامب غير لائقين عقليًا

نيويورك - (د ب أ)



أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة "كوينيبياك"، ونشرته أمس الأربعاء، أن الناخبين الأمريكيين يشككون على نطاق واسع في أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لائق عقليا لتولي فترة ولاية ثانية، وأن معظمهم لا يعتقدون أن منافسه المحتمل في الانتخابات العامة دونالد ترامب هو أيضا لائق عقليا، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز اليوم الخميس .

وقال 64% من المشاركين في الاستطلاع إن بايدن غير لائق عقليا لتولي فترة ولاية ثانية.

وقال 51% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يعتقدون أن ترامب لائق عقليا لتولي فترة ولاية ثانية.

وأظهر الاستطلاع تقدم بايدن على ترامب بفارق أربع نقاط، على الرغم من أن ثلثي الناخبين قالوا إنهم يعتبرون أن بايدن كبير فى السن بصورة لا يمكن معها أن يقضي فترة ولاية كاملة أخرى في البيت الأبيض.

ولم يبدي بايدن البالغ من العمر 81 عاما، والذي خضعت قواه العقلية لتدقيق شديد بعد أن وصفه تقرير المستشار الخاص روبرت هور خلال الشهر الجاري بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، أي بوادر علنية على تراجعه عن خوض حملة إعادة انتخابه.