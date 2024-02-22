حركتا حماس والجهاد :عملية القدس رد طبيعي على المجازر الإسرائيلية في غزة والضفة

القدس - (د ب أ)

باركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي ،اليوم الخميس ، العملية التي نفذها فلسطينيون واستهدفت حاجزًا عسكريًا إسرائيليا شرقي القدس.

وقالت حماس، في بيان صحفي أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) على منصة "إكس" ، إن "العملية البطولية في القدس المحتلة صباح اليوم هي رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

وأضافت أن "شعبنا سيواصل مقاومة الاحتلال في ربوع بلادنا فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينبة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وأشارت إلى "إن تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقاً في مسجدنا الأقصى المبارك الذي سيبقى اسلامياً خالصاً رغم أنف الاحتلال".

ودعت حماس "شبابنا الثائر وأحرار شعبنا الفلسطيني المرابط إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة ربوع الوطن وفي مدينة القدس التي دونها الدماء، وليعلم الاحتلال بأننا شعب لا ينام على الظلم حتى زواله".

بدورها ، أكدت حركة الجهاد أن "هذه العملية تأتي في سياق حق شعبنا المشروع في الدفاع عن مقدساته وأرضه في وجه العصابة الدموية النازية في الكيان، حتى طرد الاحتلال عن أرضنا ووطننا".

وطالبت الشعب الفلسطيني في كل مكان بـ "المضي على طريق المقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال وتسليح قطعان مستوطنيه واستهداف المسجد الأقصى المبارك واستباحة الدم الفلسطيني".

وكان مدير هيئة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين قال إن شخصا لقي حتفه إثر إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بين قوله إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم، بينهم اثنان حالتهم خطيرة.