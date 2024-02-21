الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال

القاهرة- مصراوي

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن منفذ هجوم رعنانا الشهر الماضي في مدينة الخليل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كان يخطط لاغتيال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي.

ونشرت القناة الـ12 العبرية، تفاصيل التحقيق مع الشاب الفلسطيني المتهم بتنفيذ الهجوم اليوم الأربعاء، حيث ذكرت التحقيقات أنّ الشاب أحمد زيدات صاحب الـ24 عامًا كان يخطط لاغتيال أفيخاي أدرعي.

حسب التحقيقات فإن الشاب الفلسطيني دخل إلى مدينة رعنانا بهوية مزورة، وعمل في وظيفة بشكل غير قانوني داخل غسالة ملابس، حسبما ادعت سلطات الاحتلال، وأثناء تواجده بأحد المطاعم تعرف على ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" الذي تواجد بنفس المطعم، ما دفعه للتخطيط لقتله.

ووفقا لتحقيقات الاحتلال أيضًا، فزعموا أن الشاب أحمد زيدات اشترى سكينًا لتنفيذ الاغتيال وبات يتردد على المطعم ليل نهار حتى يصادف أفيخاي من جديد، لكنه لم يره مرة ثانية، لكن الشاب لم يتراجع عن فكرة الهجوم خاصة بسبب الأحداث التي يقوم بها جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فقام بعملية طعن ودهس في رعنانا قتل وأصيب على إثرها عدد من الإسرائيليين.

وفي منتصف يناير الماضي، ادعى الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني أحمد زيدات، سرق سيارة ودهس أشخاصا في مدينة رعنانا وسط إسرائيل، ما تسبب في مقتل امرأة وإصابة 13 شخصا على الأقل.