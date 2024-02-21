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الاتحاد الأوروبي يوافق على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا

01:17 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ)

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الغزو الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، وقالت إن مجموعة العقوبات الأخيرة ستبقي "الضغط مرتفعا على الكرملين".

ووقع ممثلو الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل على حزمة العقوبات التي تستهدف أفرادا ومنظمات مرتبطة بالحكومة الروسية، وبغزو أوكرانيا.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الإجراءات العقابية تستهدف أيضا مصادر حصول صناعة الأسلحة الروسية على المكونات التي تستخدم في تصنيع الطائرات بدون طيار (درون/مسيرات).

الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا حرب أوكرانيا

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