ألمانيا منحت ألفي مواطن روسي الحماية منذ بداية الحرب

برلين - (د ب أ)

منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا قبل عامين، جرى منح نحو ألفي مواطن روسي وأفراد أسرهم تأشيرة ألمانيا بسبب الخطر الشخصي.

وأفادت البيانات التي جاءت ردا على سؤال من النائبة اليسارية كلارا بونجر، بأن تصاريح الإقامة صدرت لـ2035 شخصا من روسيا، بموجب القانون الدولي ولأسباب إنسانية منذ بداية 2022.

وقالت الحكومة الألمانية في الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) إن ما متوسطه 190 رجلا روسيا بين 18 و45 عاما يقدمون طلبات للحصول على اللجوء في ألمانيا كل شهر. ولم يتم الاعتراف سوى بعدد قليل منهم على أنهم طالبو لجوء.

وكان معدل الحماية المعدل لمقدمي الطلبات الروس الذكور الذين ينتمون لتلك الفئة العمرية يبلغ 5ر10 % في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بعد نحو 25 % في العام السابق وأقل من 40 % في الفترة بين بداية الحرب في شباط/فبراير 2022 و31 ديسمبر 2022.

واتهمت بونجر المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم الوفاء بوعده باستقبال الأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.