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BBC

وزير الخارجية البريطاني سيحدد موقف بلاده إزاء روسيا بعد وفاة نافالني

10:42 ص الأربعاء 21 فبراير 2024

بريطانيا

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لندن - (د ب ا)

تعتزم المملكة المتحدة توضيح موقفها إزاء وفاة المعارض الروسي البارز اليكسي نافالني، إذ يقول وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نحن نضاهي أقوالنا بأفعالنا".

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أن كاميرون سوف يدين الحرب الروسية في أوكرانيا، كما سوف يؤكد على حاجة الدول للالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد، وذلك عندما يتحدث في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (جي 20) في ريو اليوم الأربعاء.

كما سوف يستخدم كاميرون مشاركته في الاجتماع لتكرار دعوته للوقف الفوري للقتال في غزة لإدخال مزيد من المساعدات للسكان المحاصرين الذين يعانون من الهجوم العسكري الإسرائيلي، والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس.

ويشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الاجتماع.

بريطانيا لندن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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