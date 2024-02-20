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BBC

منظمات إنسانية: أي هجوم على رفح سيحولها إلى "مقبرة"

10:28 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

رفح

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بي بي سي

حذر مسؤولو منظمات إغاثية عالمية من أن الهجوم البري الذي يعد له جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح سيحول المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة إلى "مقبرة" ويمكن أن يزيد من "خطر المجاعة الجاثم".

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة أفريل بنوا، "إن عواقب شن هجوم شامل على رفح لا يمكن تصورها حقاً"، موضحة خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة اللاجئين الدولية وأوكسفام ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى أن "شن هجوم عسكري هناك سيحول المدينة إلى مقبرة".

وأشارت بنوا إلى وقرابة 1,4 مليون فلسطيني يتكدسون في ملاجئ ومخيمات مكتظة في رفح، وموضحة أنها المنطقة باتت "الموقع الأخير لخدمات الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة"، ومعتبرة أن "مهاجمة رفح تعني فعلياً قطع شرايين الحياة عن الناس الذين فقدوا كل شيء باستثناء حياتهم".

من جانبه قال رئيس منظمة اللاجئين الدولية جيريمي كونينديك، إن الضربات الإسرائيلية جعلت من "المستحيل" على المنظمات الإنسانية العمل بأمان داخل غزة، فيما يزداد خطر المجاعة، موضحاً أن الاعتقاد بإمكان إجلاء سكان رفح بأمان هو "سراب"، لأنه لا يوجد مكان آخر آمن لهم للذهاب إليه.

وأشارت المنظمات الإنسانية إلى أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لمنع مزيد من الوفيات والمعاناة في غزة".

هذا المحتوى من

BBC
عملية رفح العسكرية حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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