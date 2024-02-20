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BBC

سموتريتش: إعادة الأسرى ليست الشيء الأكثر أهمية ونحن بحاجة إلى تدمير حماس

07:06 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

بتسلئيل سموتريتش

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مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله، إن إعادة الأسرى ليست الشيء الأكثر أهمية ونحن بحاجة إلى تدمير حماس.

كانت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية نقلت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيريتش، قوله لعائلات الأسرى لدى المقاومة، إنه لا يستطيع أن يعدهم بإعادة الجميع أحياء.

قال الوزير في حكومة حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، إن إعادة الأسرى واجب على الدولة ولا يتعارض مع القضاء على حماس.

بتسلئيل سموتريتش حماس الأسرى الإسرائيليين حرب غزة

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