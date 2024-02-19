"سوريون وفلسطينيون".. سقوط 14 جريحًا في غارتين إسرائيليتين على الغازية بلبنان



مصراوي

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، سقوط نحو 14 جريحًا في الغارتين الإسرائيليتين على الغازية معظمهم عمال سوريين وفلسطينيين.

وفيما سبق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة الغازية الواقعة في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، وفق ما أكدته تقارير رسمية في البلدين، الاثنين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عدة على بلدة الغازية، مشيرة إلى أن واحدة منها استهدفت سيارة، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي: "هاجمنا مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية ردا على مسيرة اخترقت في وقت سابق الأجواء الإسرائيلية، وعثرت القوات الإسرائيلية على حطامها بالقرب من طبريا".