إعلان

BBC

"سوريون وفلسطينيون".. سقوط 14 جريحًا في غارتين إسرائيليتين على الغازية بلبنان

08:39 م الإثنين 19 فبراير 2024

غارة جوية إسرائيلية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي
أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، سقوط نحو 14 جريحًا في الغارتين الإسرائيليتين على الغازية معظمهم عمال سوريين وفلسطينيين.
وفيما سبق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة الغازية الواقعة في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، وفق ما أكدته تقارير رسمية في البلدين، الاثنين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عدة على بلدة الغازية، مشيرة إلى أن واحدة منها استهدفت سيارة، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي: "هاجمنا مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية ردا على مسيرة اخترقت في وقت سابق الأجواء الإسرائيلية، وعثرت القوات الإسرائيلية على حطامها بالقرب من طبريا".

الغازية لبنان سقوط جرحى الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"خطرا على البلاد".. بن غفير يعلق على وصول المسلمين إلى الحرم القدسي خلال رمضان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)
17 مصابًا في تسرب مواد كيميائية بمحل في الدقهلية
قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل
مفاجأة ولأول مرة.. أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة