إعلان

BBC

إسرائيل: الغارات على بلدة الغازية اللبنانية استهدفت مخازن لحزب الله

07:37 م الإثنين 19 فبراير 2024

استهداف مخازن لحزب الله أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة الغازية الواقعة في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، وفق ما أكدته تقارير رسمية في البلدين، الاثنين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عدة على بلدة الغازية، مشيرة إلى أن واحدة منها استهدفت سيارة، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي: "هاجمنا مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية ردا على مسيرة اخترقت في وقت سابق الأجواء الإسرائيلية، وعثرت القوات الإسرائيلية على حطامها بالقرب من طبريا".

استهداف مخازن لحزب الله غارات على بلدة الغازية اللبنانية جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحوثيون: استمرار العدوان على اليمن يظهر الإصرار على حماية إسرائيل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"التعليم" تكشف تفاصيل عدد ساعات الدراسة والحضور في رمضان
17 مصابًا في تسرب مواد كيميائية بمحل في الدقهلية
قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل
مفاجأة ولأول مرة.. أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة