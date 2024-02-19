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BBC

الاتحاد الأوروبي: المهمة البحرية بالبحر الأحمر تنفيذا لقرار مجلس الأمن

07:31 م الإثنين 19 فبراير 2024

البحر الأحمر

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مصراوي

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، إن المهمة البحرية للاتحاد بالبحر الأحمر تهدف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لتأمين الملاحة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث، أن المهمة التي أطلقت في البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي بهدف تأمين الملاحة ستستغرق عاما، موضحا أن العملية دفاعية بامتياز ولن تشمل تنفيذ أي غارات على اليمن أو مناطق أخرى.

وتابع المتحدث، أن الاتحاد الأوربي لا يعتبر أنصار الله في اليمن حركة إرهابية ولا يوجد أي قرار أوروبي في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في غزة هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية أمر ضروري.

وأكمل، أنه لن يتحقق أمن مستدام في المنطقة إلا بعد إقامة دولة فلسطينية من خلال حل الدولتين، قائلا: "أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات لا تحتمل على نحو مليون ونصف فلسطيني بالمدينة".

الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن البحر الأحمر

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