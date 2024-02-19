الصحة الفلسطينية تتهم الاحتلال بممارسة "حرب إبادة" ضد المستشفيات في غزة

بي بي سي

اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة جيش الاحتلال الإسرائيلي بممارسة "حرب إبادة" ضد المستشفيات أمام أعين ومسمع العالم، مشيرة إلى أن مجمع ناصر الطبي خرج عن الخدمة نتيجة القصف والاقتحام، وأصبح "ثكنة عسكرية" للجيش الإسرائيلي.

واستعرضت الكيلة خلال مؤتمر صحفي أحدث الإحصائيات في قطاع غزة مشيرة الى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر - 7,850 منهم من النساء وأكثر من 12,400 من الأطفال، فيما أصيب نحو 69 ألف شخص، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن التقديرات تؤكد أن أكثر من 8 آلاف شخص لا يزالوا مفقودين تحت الأنقاض.

وأكدت وزيرة الصحة أن المولدات الكهربائية توقفت عن العمل في مجمع ناصر الطبي منذ ثلاثة أيام، ما أدى لوفاة ثمانية أشخاص ويضع حياة ستة مرضى في وحدة العناية المركزة، وثلاثة أطفال خدج تحت الخطر.