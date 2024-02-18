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BBC

الصحة العالمية: أكبر مستشفى في جنوب غزة خرج عن الخدمة

02:46 م الأحد 18 فبراير 2024

منظمة الصحة العالمية

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جنيف - (بي بي سي)

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكبر مستشفى في جنوب غزة، لم يعد يعمل الآن بعد غارة شنتها القوات الإسرائيلية.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أنه لم يُسمح لفريق من المنظمة بدخول مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، لتقييم حالة المئتي مريض المتبقين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل نحو 20 من مقاتلي حماس وصادر على أسلحة عديدة في منطقة المستشفى.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القوات المدعومة بالدبابات والطائرات اشتبكت مع مقاتلي حماس هناك.

وبدأت القوات الإسرائيلية توغلاً نحو المستشفى يوم الخميس الماضي، بعد تلقي معلومات استخباراتية عن احتجاز رهائن أو جثث رهائن إسرائيليين هناك.

وتصف وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى ناصر بأنه ثاني أكبر منشأة طبية في قطاع غزة بعد مستشفى الشفاء.

هذا المحتوى من

BBC
منظمة الصحة العالمية جنيف غزة القوات الإسرائيلية

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