وزير الخارجية الأردني: أمن إسرائيل مُرتبط بأمن الفلسطينيين

عمان - (بي بي سي)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، إنه "لا يمكن لإسرائيل" أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين.

وشدد الصفدي على أن "الاحتلال هو السبب الرئيسي لما يحدث في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكد الصفدي موقف بلاده من حل الدولتين، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، "إذا أردنا السلام فالطريق هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش بجوار إسرائيل".

واتهم الصفدي الحكومة الإسرائيلية بأنها "تجاهلت كل الحلول السياسية الممكنة للصراع في الشرق الأوسط ودمرت المستشفيات والبنى التحتية في غزة".