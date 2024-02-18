قطر: نمط المفاوضات بشأن غزة لم يكن واعدًا

الدوحة - (بي بي سي)

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن نمط المفاوضات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار في غزة “لم يكن واعدا حقا”.

وأضاف وزير الخارجية القطري، السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلا "نمط المفاوضات في الأيام القليلة الماضية لم يكن واعدا حقا، ولكن كما أكرر دائما سنظل على الدوام متفائلين ونواصل الضغط".

وقال وزير الخارجية القطري إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل المفاوضات، لكن كما هو الحال مع الاتفاقات السابقة يوجد عنصران هما الأوضاع الإنسانية في غزة وعدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف “أنا أؤمن بهذا الاتفاق لأننا نتحدث على نطاق أوسع ولا نزال نرى بعض الصعوبات في الجانب الإنساني من هذه المفاوضات”.

وعبر وزير الخارجية القطري عن اعتقاده بأنه إذا أحرزت المفاوضات إزاء العنصر الإنساني في أي اتفاق تقدما، فسيتم في نهاية المطاف معالجة العقبة المتعلقة بأعداد المفرج عنهم.

ولم تفض المحادثات التي شارك فيها مسؤولون من قطر ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة حتى الآن إلى اتفاق لوقف القتال.