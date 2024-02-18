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BBC

نتنياهو: لا تسوية دائمة مع الفلسطينيين

01:46 م الأحد 18 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين بما فيها الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ستستمر في معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، مشيرًا أنه يعتبره بمثابة "مكافأة للإرهاب" على أحداث الـ7 أكتوبر.

وتتزايد الدعوات المعارضة لنتنياهو في الآونة الأخيرة مطالبة إياه بتقديم استقالته على خلفية فشل الأجهزة الأمنية في التنبؤ بأحداث الـ7 من أكتوبر.

بينيامين نتنياهو الفلسطينيين التسوية الدائمة مع الفلسطينيين إقامة دولة فلسطينية

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