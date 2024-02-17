قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات عقب مداهمة مدن وقرى بالضفة

بي بي سي

داهمت قوات إسرائيلية، السبت، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة حواجز عسكرية على مداخل قرى: كفيرت، وبير الباشا، وتلفيت، وجلبون، وعلى دوار عرابة، ورمانة، وزبوبا، وأوقفت مركبات لفلسطينيين وفتشتها.

كما اعتقلت قوة إسرائيلية شابين من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، وذلك عقب مداهمة منزليهما في القرية.

وأشارت وكالة "وفا" إلى أن مواجهات اندلعت في وسط القرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكدت وكالة "وفا" اعتقال القوات الإسرائيلية فجر السبت، مواطنة من مدينة نابلس، واقتحامها لبلدة بورين جنوباً، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، السبت، حملة مداهمات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابين من قرية خرسا جنوب الخليل، بالإضافة إلى اعتقال شاب من مخيم العزة، شمال بيت لحم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني أن حالات الاعتقال في الضفة الغربية تجاوز السبعة آلاف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية فجر السبت، 20 عاملا من قطاع غزة، في بلدة برطعة الواقعة على في منطقة المثلث، ويفصلها الجدار العازل عن الضفة الغربية.