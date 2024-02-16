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BBC

ردا على قصف الجولان.. الاحتلال يستهدف مواقع في ريف درعا بسوريا

11:18 م الجمعة 16 فبراير 2024

الجولان

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وكالات

قصف الاحتلال الإسرائيلي، مواقع في ريف درعا مساء الجمعة، رداً على إطلاق مجموعات مسلحة صواريخ على الجولان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما وصفها بمجموعات مسلحة موالية لحزب الله اللبناني في ريف درعا الغربي استهدفت مواقع للقوات الإسرائيلية في الجولان بصواريخ كاتيوشا.

كذلك أضاف المرصد السوري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ردت بقصف صاروخي لمكان انطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

ومنذ بدء النزاع عام 2011 شن الاحتلال الإسرائيلي، مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافا للجيش السوري وأخرى لقوات مدعومة من إيران بينها حزب الله اللبناني.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها الأراضي السورية منذ هجوم 7 أكتوبر.

الجولان المحتل الاحتلال الإسرائيلي سوريا درعا

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