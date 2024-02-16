الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ28775 شهيدًا

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مبنى إدارة مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تجبر النساء والأطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة لمبنى الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28775 شهيدا و68552 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا خلال الساعات ال24 الماضية.