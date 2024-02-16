استطلاع رأي يظهر 71% من الإسرائيليين يؤيدون شن عملية عسكرية ضد لبنان

مصراوي

نشرت صحيفة معاريف استطلاع رأي أجراه مركز "أبحاث لازار بقيادة الدكتور مناحيم لازار، بالتعاون مع مجموعة من المشاركين عبر الإنترنت، يظهر أن 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان، والتي ستعمل على إبعاد حزب الله عن الحدود.

ووفق استطلاع الرأي ذاته، فإن 45% من الإسرائيليين يرون أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطأ بعدم إعادة وفد التفاوض إلى القاهرة لبحث صفقة تبادل الأسرى.

وبعد موجة واسعة من الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله فضل الله إن إسرائيل "ستدفع ثمن هذه الجرائم".

كما أدان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان علي الخطيب، قائلًا إن "المجزرة الصهيونية التي طالت عائلة في نبطية أودت بحياة مواطنين أبرياء من أطفال ونساء".

وخاطب الحكومة اللبنانية ودعا إلى تقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل "إدانة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وعدوانها المستمر على لبنان".

بينما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه طلب من عبد الله بوحبيب وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن".

وكانت مسيرة إسرائيلية، قد نفذت، في الأربعاء الماضي، عدوانا جويا حيث شنت غارة على مدينة النبطية التي تقع جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة الاحتلال شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق بمحاذاة محطة فلسطين، في شارع مرجعيون في مدينة النبطية.

وأطلقت الطائرة المسيرة باتجاه الشقة صاروخا موجها، أحدث أضرارا فادحة، وتسبب بوقوع إصابات من بين سكان المبنى.

وعملت فرق الإسعاف من الهيئة الصحية الإسلامية وإسعاف النبطية والصليب الأحمر وكشافة الرسالة الإسلامية، على نقلهم الى مستشفيات النبطية.

وتسببت الغارة بأضرار أيضا في المباني المجاورة وفي السيارات المركونة جانبه.